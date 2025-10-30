Прямо сейчас:
В Крыму возрождают, популяризируют и развивают национальные культуры
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:40 30.10.2025

Укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, гражданского единства, сохранение культурных ценностей и традиций народов России – ключевые цели национальной политики государства на всех уровнях. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Как отметил Сергей Аксёнов, в Крыму на протяжении последних десяти лет над возрождением, популяризацией и развитием национальных культур работают два учреждения: ГБУ РК «Дом дружбы народов» и ГАУ РК «Медиацентр имени Исмаила Гаспринского».

Дом дружбы народов оказывает большую методическую и практическую помощь национально-культурным автономиям, руководителям национальных творческих коллективов, представителям общественных организаций республики, было проведено более 1 200 мероприятий этнокультурной направленности, в которых приняли участие десятки тысяч человек, – поделился Глава Крыма.

В свою очередь Медиацентр имени Исмаила Гаспринского вносит существенный вклад в формирование фонда национальной литературы. «Учреждение издает книги и печатные СМИ на русском, крымскотатарском, украинском, болгарском, греческом, армянском и немецком языках. За прошедшие годы было издано около 300 книг на межнациональную и военно-патриотическую тематику общим тиражом около 110 тыс. экземпляров», – рассказал Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил, что Федеральное агентство по делам национальностей и Государственный комитет по делам межнациональных отношений РК оказывают в этом активную поддержку.

Межэтническое согласие, сохранение нравственных ценностей и патриотических традиций – залог гражданского мира, стабильного и последовательного развития республики. Работа в этом направлении будет продолжена, – заключил Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

