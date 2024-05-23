В Крыму возвращение в школы отметок за поведение отцы одобряют чаще матерей

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в т.ч. работающие учителя и родители школьников.

В Минпросвещения поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Его поддерживают 72% учителей: «Дисциплину сложно удерживать. Либо группы по 15 человек»; «Нужно еще вернуть характеристику по окончании школы». Инициативу одобряют и 55% родителей школьников, в основном, отцы (65% против 46% среди матерей): «Хулиганов стало много в школе». При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер: «Чаще вызывайте родителей в школу, они проведут с отпрыском душевный разговор», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди представителей экономически активного населения за возвращение отметок за поведение высказались 49%. Мужчины — чаще женщин (54 и 45% соответственно). Поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 37% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей и 61% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Горожане старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе. Среди опрошенных до 34 лет практически поровну сторонников и противников инициативы, а также затруднившихся с ее оценкой: «Менталитет поменялся. 2 за поведение — да абсолютно фиолетово»; «Плохое поведение — не всегда отсутствие ума, а умение постоять за себя отчасти и есть культура, что лежит в основе поведения».

Время проведения: 19—22 мая 2024 года