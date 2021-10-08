В Крыму возвращаются строгие коронавирусные ограничения

При желании, можно провести параллели с весной прошлого года, когда в Крыму действовал и режим самоизоляции, и пропуска, и штрафы. К счастью, пока не так все строго, но новые ограничения введены очередным Указом Главы РК.

Указ

С 11 октября работодатели должны перевести на удаленный режим работы всех своих сотрудников в возрасте 65 лет и старше (кроме медработников). До 1 декабря упразднен и льготный проезд для пенсионеров.

Приостановить на период с 11.10.2021 по 01.12.2021 предоставление льготного проезда гражданам в возрасте 65 лет и старше в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении, за исключением льготного проезда медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесённых к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, — говорится в Указе.

Руководители предприятий, которые работают в сфере обслуживания и торговле, если менее 80% их сотрудников привиты от коронавируса, обязаны обеспечить тестирование персонала методом ПЦР не реже раза в неделю непривитых сотрудников за свой счет. К работе допускаются только сотрудники с отрицательным результатом теста.

Переводят на «дистант» и 50% крымских чиновников.

На период с 11.10.2021 по 01.12.2021 руководителям государственных органов Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственных и муниципальных учреждений Республики Крым обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50 % штатной численности работников, за исключением сотрудников, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, — говорится в документе.

Также, согласно указу, приостанавливается проведение диспансеризации граждан.

Ну а самый оригинальный пункт Указа касается вечерних и ночных «коммерческих пассажирских перевозок» (такси считается?). В Указе Аксёнова говорится так:

Запретить в период с 23:00 до 08:00 осуществление коммерческих пассажирских перевозок и организацию водных аттракционов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами с использованием моторных лодок, скоростных катеров и иных маломерных судов в акватории муниципальных образований Республики Крым.

Само собой, сохраняются и все действующие ограничения: от масочного режима и социальной дистанции до отмены большинства массовых мероприятий и процентной посадки в театрах и кинотеатрах.