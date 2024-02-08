В Крыму впервые проведут комплексные кадастровые работы

О том, что Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым на 2024 год запланировано проведение комплексных кадастровых работ, сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.
Проведение работ начнется с нескольких кадастровых кварталов в городском округе Симферополь. Комплексные кадастровые работы — это работы, которые выполняются одновременно в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала или нескольких смежных кадастровых кварталов.
Проводятся такие мероприятия для уточнения местоположения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
В том числе ККР необходимы для корректного выделения земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома (за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами). Также комплексные кадастровые работы следует проводить для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, — разъяснила Лариса Кулинич.
Проведение комплексных кадастровых работ регламентируется главой 4.1. Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», введенной в действие с 1 января 2015 года.
Средства на проведение указанных работ поступили из федерального бюджета в виде субсидии.
источник: по информации Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым
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