В Крыму впервые проводятся комплексные кадастровые работы

На территории Республики Крым впервые проводятся комплексные кадастровые работы. В этом году данная процедура охватит три кадастровых квартала Симферополя. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

Комплексные кадастровые работы начнутся с районов, расположенных в западной части города, – «Свободы», части Каменского массива, микрорайона «Загородный».

Напомню, что комплексные кадастровые работы – это осуществляемые за счет бюджета работы по установлению границ земельных участков, зданий и сооружений на определенной территории, – отметила вице-премьер.

По ее словам, результатом проведения комплексных кадастровых работ является внесение в ЕГРН точных сведений о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Внесенные уточнения и детализация данных приведет к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей, устранению кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ объектов недвижимости, снижению количества земельных споров.

Заказчиком кадастровых работ выступает Минимущества Крыма. Завершение работ по трем вышеуказанным кадастровым кварталам запланировано в срок до 10 ноября этого года. Подробнее — ЗДЕСЬ.