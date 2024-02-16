17 февраля в Крыму впервые пройдет Карьерный форум #ТрудКрут. Это событие организовано совместно с ведущими работодателями Крыма, образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, а также школами. Мероприятие призвано помочь молодежи в профориентации на рынке труда и понимании необходимых навыков для успешного трудоустройства.

Главная цель форума — предоставить молодежи возможности ознакомиться с миром разнообразия профессий и необходимыми навыками для построения успешной профессиональной карьеры. Это событие не только важно для Крыма, но и становится частью общероссийских празднований, связанных с 65-летием движения студенческих отрядов и 20-летием с начала современной истории Российских студенческих отрядов.

17 февраля, в День российских студенческих отрядов, в 65 регионах страны будут проводиться региональные карьерные форумы для школьников и студентов. На региональных площадках форума для участников будут проводиться лекции, карьерные консультации, собеседования с представителями компаний и многое другое. Также в рамках форума ожидаются образовательные и культурно-массовые мероприятия. Главная площадка Карьерного форума #ТрудКрут пройдет на Международной выставке «Россия» в г. Москва.

В Республике Крым Карьерный форум #ТрудКрут пройдет 17 февраля на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (начало регистрации участников в 09:00, начало всех мероприятий форума – 10:00).

Для участников Карьерного форума #ТрудКрут открывается крутая возможность здесь и сейчас начать свою карьеру, узнать о том, что актуально при трудоустройстве сегодня и пройти собеседования с крупными работодателями нашего региона. Благодаря форуму каждый участник сможет заложить фундамент своей карьеры мечты, а начать этот путь можно с Российскими студенческими отрядами именно здесь на первом крымском карьерном форуме #ТрудКрут, – отмечает мастер вузовского штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Надежда Головкова.

Справка: Карьерный форум #ТрудКрут становится частью празднования Дня российских студенческих отрядов, установленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Этот праздник направлен на развитие, поддержку и популяризацию движения студенческих отрядов в России, а также ежегодно открывает набор молодых людей в студенческие отряды.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»