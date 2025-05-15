Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму вручили ключи от автомобилей ветеранам специальной военной операции
Новости Республики
В Крыму вручили ключи от автомобилей ветеранам специальной военной операции
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму вручили ключи от автомобилей ветеранам специальной военной операции

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:39 15.05.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил трем ветеранам специальной военной операции включи от автомобилей с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Машины переданы в рамках реализации полномочий Государственного фонда «Защитники Отечества» в соответствии с указом Президента Владимира Путина.

Как акцентировал Сергей Аксёнов, ратный подвиг каждого защитника Родины заслуживает глубокого уважения.

Органы власти республики будут и впредь реализовывать комплекс мер всесторонней поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Благодарю бойцов за мужество, твердую позицию и стойкость. В этом наша сила, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым Владимир Трегуб.

Узнайте больше:  В Крыму выросли цены на борщевой набор

СПРАВКА. В 2024 году в федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением. К таким категориям относятся ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x