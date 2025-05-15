В Крыму вручили ключи от автомобилей ветеранам специальной военной операции

Как акцентировал Сергей Аксёнов, ратный подвиг каждого защитника Родины заслуживает глубокого уважения.

Органы власти республики будут и впредь реализовывать комплекс мер всесторонней поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Благодарю бойцов за мужество, твердую позицию и стойкость. В этом наша сила, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым Владимир Трегуб.

СПРАВКА. В 2024 году в федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением. К таким категориям относятся ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым