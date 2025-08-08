Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму вручили награды строителям в преддверии профессионального праздника
Новости Республики
В Крыму вручили награды строителям в преддверии профессионального праздника
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму вручили награды строителям в преддверии профессионального праздника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 08.08.2025

Глава Республики Крым в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – вручил заслуженные награды. Сергей Аксёнов отметил, что благодаря труду строителей создается инфраструктура, строятся жилые массивы, объекты экономики и социальной сферы, без которых невозможно представить себе нашу жизнь. «Крымские строители – настоящие профессионалы своего дела. Построены сотни новых объектов – от дорог и мостов до школ, детских садов и больниц. Введены в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья. Крым преображается, создаются условия для комфортной жизни крымчан. Все это было бы невозможным без поддержки Президента, но делается руками наших строителей», – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также поблагодарил специалистов строительной сферы за помощь в восстановлении объектов на территории исторических регионов.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, всего самого доброго, – сказал Глава республики.

В рамках мероприятия были вручены Почетные грамоты Главы Республики Крым и Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым.

Узнайте больше:  Налоговая служба Севастополя: в 2025 году вступает в силу внесудебный порядок взыскания налогов с физлиц

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x