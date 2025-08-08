фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
В Крыму вручили награды строителям в преддверии профессионального праздника
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
12:33 08.08.2025
строительство в Крыму 2025-08-08
Глава Республики Крым в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – вручил заслуженные награды. Сергей Аксёнов отметил, что благодаря труду строителей создается инфраструктура, строятся жилые массивы, объекты экономики и социальной сферы, без которых невозможно представить себе нашу жизнь. «Крымские строители – настоящие профессионалы своего дела. Построены сотни новых объектов – от дорог и мостов до школ, детских садов и больниц. Введены в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья. Крым преображается, создаются условия для комфортной жизни крымчан. Все это было бы невозможным без поддержки Президента, но делается руками наших строителей», – подчеркнул Глава Крыма.
Сергей Аксёнов также поблагодарил специалистов строительной сферы за помощь в восстановлении объектов на территории исторических регионов.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, всего самого доброго, – сказал Глава республики.
В рамках мероприятия были вручены Почетные грамоты Главы Республики Крым и Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Просмотры: 6
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: строительство в Крыму