В Крыму вручили награды строителям в преддверии профессионального праздника

Налоговая служба Севастополя: в 2025 году вступает в силу внесудебный порядок взыскания налогов с физлиц

В рамках мероприятия были вручены Почетные грамоты Главы Республики Крым и Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, всего самого доброго, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов также поблагодарил специалистов строительной сферы за помощь в восстановлении объектов на территории исторических регионов.

