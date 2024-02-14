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В Крыму вручили награды воинам-интернационалистам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:48 14.02.2024

Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля), Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с воинами-интернационалистами. Он выразил благодарность ветеранам-афганцам за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

В Крыму вручили награды воинам-интернационалистам

Вы и сегодня продолжаете вносить свой вклад в общее дело: участвуете в жизни гражданского общества, сотрудничаете с правоохранительными органами, составляете основу крымского ополчения, помогаете нашим Вооруженным Силам, защищающим Родину в спецоперации, – сказал Глава Крыма.

В Крыму вручили награды воинам-интернационалистам

Глава Республики подчеркнул готовность органов власти продолжать оказывать всю необходимую поддержку ветеранам.

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В Крыму вручили награды воинам-интернационалистам

С обращениями к воинам-интернационалистам выступили также первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс и почетный председатель общественной организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов» Сергей Тарасов.

В Крыму вручили награды воинам-интернационалистам

Воинам-интернационалистам в торжественной обстановке вручили государственные награды Республики Крым: орден «За верность долгу», медаль «За защиту Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарность Главы Республики Крым, отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».

Фото: пресс-служба Главы РК.

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