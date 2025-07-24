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В Крыму вручили первый сертификат на студенческий капитал - 1 миллион рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму вручили первый сертификат на студенческий капитал — 1 миллион рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:33 24.07.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с Константином и Яной Орловыми – студенческой семьей, у которой в феврале текущего года родился ребенок. Супруги обучаются в Ордена Трудового Красного Знамени Медицинском институте им. С.И. Георгиевского по специальностям «лечебное дело» и «неврология». Семья стала первой, получившей сертификат на студенческий капитал в размере одного миллиона рублей – региональную меру поддержки, введенную в Крыму с 1 января 2025 года.

Сергей Аксёнов поздравил пару с рождением малыша, пожелал молодой семье здоровья, любви и радости.

Ребенок – это самое большое счастье в жизни. Вместе с тем рождение детей также важно и для нашей страны, для ее успешного развития и дальнейшего процветания. Поэтому дети – первостепенный приоритет государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровне. Уверен, что студенческий капитал поможет поддержать студенческую молодежь Крыма и положительно повлияет на рождаемость, – сказал Глава республики.

Помимо сертификата, Сергей Аксёнов также вручил подарки для малыша семьи Орловых.

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В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

СПРАВКА. Региональная мера социальной поддержки в Республике Крым в виде студенческого (семейного) капитала предоставляется в размере 1 млн рублей на каждого ребенка и может быть направлена на приобретение жилья в Крыму, уплату первоначального взноса и погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты. Мера поддержки предоставляется в случае рождения матерью до достижения ею возраста 25 лет ребенка, регистрация рождения которого произведена в республике. Обязательным условием также является прохождение обучения в крымском вузе или колледже.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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