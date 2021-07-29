В Крыму все чаще горят автомобили

В МЧС констатируют: в Крыму участились случаи возгорания транспортных средств.

Так, 28 июля, в 17:16 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Чистополье Ленинского района горит автомобиль.

По прибытии пожарных стало известно, что на открытой территории горит легковой автомобиль «ВАЗ». Сотрудники пожарной охраны провели боевое развертывание и ликвидировали огонь в течение 20 минут. К сожалению, в результате возгорания автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Вечером 27 июля в Севастополе произошло сразу два автопожара (в Нахимовском и Ленинском районах). В обоих случаях площадь горения составила 4-5 метров. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.

Пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности. «Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным. Пожарная безопасность должна строго соблюдаться как водителями, так и пассажирами, ведь любое возгорание легче предупредить, чем остановить, – подчеркнули в МЧС РК.

Спасатели напоминают, в случае возникновения ситуации возгорания в автомобиле действовать необходимо быстро и четко, не поддаваясь панике и следуя определенному алгоритму:

— если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине. Затем выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз. Далее вывести всех пассажиров из салона и забрать документы. Но не задерживаться внутри машины более чем на полторы минуты. В ситуации, когда возгорание случилось в гараже или другом закрытом помещении, нужно попытаться вытолкнуть транспортное средство наружу;

— следующим шагом должно быть определение очага пожара. Он может находиться под капотом. Тогда открывать его стоит со всей осторожностью, ведь получив приток воздуха, пламя многократно усилится. Отчего возникает опасность получить сильные ожоги рук и лица. Если огонь охватил бензобак, следует незамедлительно удалиться на безопасное расстояние. Ведь в любую секунду может прогреметь взрыв;

— оценив степень возможной опасности, и вызвав сотрудников противопожарной службы, необходимо приступить к ликвидации возгорания при помощи первичных средств пожаротушения. К ним относится огнетушитель, песок, плотное покрывало. Огнетушитель направляют на очаг пламени, затем открывают клапан запорного устройства. От очага нужно находиться на расстояние струи, подходя с наветренной стороны. Надо стремиться отрезать огонь от основного источника. Также можно засыпать очаг песком или накрыть плотным покрывалом.

Проводить эти меры стоит до тех пор, пока положение не стало критичным. Если возникла угроза здоровью или жизни, следует немедленно отойти от горящей машины на безопасное расстояние. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону «101» или «112».