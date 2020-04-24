В Крыму все интернаты закрываются на карантин

В Крыму все психоневрологические интернаты, дома престарелых и дома-интернаты для сирот будут помещены под двухнедельный карантин с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

Это касается всех психоневрологических интернатов и домов-интернатов для пожилых и инвалидов. Прошу также распространить это поручение и на дома-интернаты для детей-сирот, которые тоже находятся в стационарной форме, чтобы создать нормативную базу по работе вахтовым методом всех коллективов данных интернатов, – отметила Романовская.

Отчасти, причина такого решения в том, что психоневрологический интернат в Красногвардейском районе находится на карантине уже четвертый день. В учреждении работала супруга одного из заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму. Новых диагнозов COVID-19 в интернате пока нет, но мера предосторожности – не лишняя.

Еще один нюанс: все сотрудники данных учреждений будут помещаться под карантин с их личного согласия. Данные меры предпринимаются по всей стране, в соответствии с поручением Вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.