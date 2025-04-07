Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму — Всероссийская ярмарка трудоустройства «РАБОТА РОССИИ. ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Новости Республики
В Крыму - Всероссийская ярмарка трудоустройства «РАБОТА РОССИИ. ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В Крыму — Всероссийская ярмарка трудоустройства «РАБОТА РОССИИ. ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:35 07.04.2025

Всероссийская ярмарка трудоустройства – активная рабочая площадка для  соискателей и работодателей, осуществляющих свою деятельность в наиболее востребованных и приоритетных на полуострове отраслях экономики. В преддверии летнего сезона-2025 в число участников войдут предприятия санаторно-курортной сферы. На особом контроле – кадровое обеспечение предприятий ОПК. Основная цель ярмарки – не только оперативное решение вопроса кадрового дефицита, быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На площадках ярмарки наряду с вакансиями будут представлены все актуальные возможности современной службы занятости.

Всего по Крыму в рамках регионального этапа Ярмарки будут функционировать 65 площадок. 21 из них будет развернута в территориальных отделениях центров занятости в городах и районах полуострова, еще 2 – в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского и Финансово-экономическом колледже. Для учащейся молодежи в рамках ярмарки будут организованы 24 профтура, которые помогут максимально полно погрузиться в востребованные на рынке труда профессии. На 17 ведущих предприятиях полуострова, испытывающих кадровый дефицит, пройдут промтуры для безработных граждан.

Узнайте больше:  Специфика тренировок при работе на массу: как раскачать мышцы по-настоящему

Также в крымской столице в рамках Фестиваля профессий, который с 2025 года является центральным профориентационным действом Всероссийской ярмарки трудоустройства, грандиозным финалом завершится Республиканский конкурс агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма». Команды из числа учащихся общеобразовательных учреждений республики померяются силами в презентации наиболее востребованных в регионе специальностей и профессий.

Всего в Крыму в формате ярмарки трудоустройства порядка 300 крупных работодателя представят вниманию участников более 7 тысяч вакантных рабочих мест.

Непосредственно в Ялте мероприятие состоится на базе Территориального отделения ГКУ «Центр занятости населения» г.Ялта по адресу: г.Ялта, ул. Ленинградская 14/2. Начало в 10-00. 

В Крыму - Всероссийская ярмарка трудоустройства «РАБОТА РОССИИ. ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: жизнь вв Крыму

жизнь вв Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x