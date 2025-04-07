В Крыму — Всероссийская ярмарка трудоустройства «РАБОТА РОССИИ. ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Всего по Крыму в рамках регионального этапа Ярмарки будут функционировать 65 площадок. 21 из них будет развернута в территориальных отделениях центров занятости в городах и районах полуострова, еще 2 – в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского и Финансово-экономическом колледже. Для учащейся молодежи в рамках ярмарки будут организованы 24 профтура, которые помогут максимально полно погрузиться в востребованные на рынке труда профессии. На 17 ведущих предприятиях полуострова, испытывающих кадровый дефицит, пройдут промтуры для безработных граждан.

Также в крымской столице в рамках Фестиваля профессий, который с 2025 года является центральным профориентационным действом Всероссийской ярмарки трудоустройства, грандиозным финалом завершится Республиканский конкурс агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма». Команды из числа учащихся общеобразовательных учреждений республики померяются силами в презентации наиболее востребованных в регионе специальностей и профессий.

Всего в Крыму в формате ярмарки трудоустройства порядка 300 крупных работодателя представят вниманию участников более 7 тысяч вакантных рабочих мест.

Непосредственно в Ялте мероприятие состоится на базе Территориального отделения ГКУ «Центр занятости населения» г.Ялта по адресу: г.Ялта, ул. Ленинградская 14/2. Начало в 10-00.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта