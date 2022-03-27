В Крыму всей душой поддерживают стремление Донбасса войти в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник заявил, что в ЛНР может пройти референдум по вступлению в состав России. Очевидно, что после освобождения всей территории ДНР, можно будет говорить о народной инициативе всего Донбасса. В Крыму прокомментировали такое стремление.

Мы, крымчане, полностью поддерживаем стремление героического народа Донбасса к единству с Россией. Именно это стремление и осознание своей принадлежности к Русскому миру, к нашей великой цивилизации помогло республикам выстоять в жестокой борьбе с украинским нацизмом. Уверен, что жители всех регионов нашей страны будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью. Не сомневаюсь, что воссоединение с Родиной принесет ЛНР, как и Крыму, свободу, развитие и процветание. Раны, нанесенные войной, будут залечены. Колоссальный потенциал Донбасса будет реализован в полной мере. Мы – один народ, мы едины и непобедимы! Своих не бросаем, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов солидарен. Говорит, такой референдум — абсолютно логичный шаг как для ЛНР, так и для ДНР.

Мы неоднократно говорили о том, что народные республики обязательно вернутся в Россию именно тем путём, который первым предложил Крым: сначала — независимость, затем — вхождение в состав Федерации как её субъект. Народные республики заслужили своё право на второй шаг. Они оплатили это право дорогой ценой. Уверен, вслед за ними (и нами) этим маршрутом последуют и те ныне украинские регионы, которые освобождаются сейчас от укро-нацистской оккупации. Главное — сделать эти шаги вовремя, когда их легитимность и необратимость были бы очевидны. В любом случае для этого следует полностью освободить территории ЛНР и ДНР. Их денацификация точно много времени не займёт. А вот в других регионах бывшей Украины, возможно, после их освобождения, для народного волеизъявления потребуется какой-то переходный период. Именно для денацификации. Немалая часть населения там заражена ядом украинской пропаганды. Здесь торопиться с самоопределением не следует, — отметил Константинов.

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