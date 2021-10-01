Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | В Крыму введен зимний график движения пригородных поездов

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму введен зимний график движения пригородных поездов
Фото: ЮППК

В Крыму введен зимний график движения пригородных поездов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:50 01.10.2021

Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, с 1 октября в Крыму введен зимний график движения пригородных поездов.

Изменения в расписании.

Отменяется остановка по о.п. «Солнышко» и пл. 54 км следующим пригородным поездам:

«Симферополь – Евпатория»: поезд № 6642/6641, № 6646/6645, № 6652/6651, №6656/6655;

«Евпатория – Симферополь»: поезд № 6672/6671, № 6674/6673, № 6678/6677, № 6684/6683.

Отменяются сезонные пригородные поезда:

Поезд № 6640 «Евпатория – Солёное Озеро»;

Поезд № 6644/6643 «Симферополь – Евпатория Курорт»;

Поезд № 6753 «Владиславовка – Феодосия»;

Поезд № 6764 «Феодосия – Владиславовка».

Отменяется остановка на пл. 54 км и назначается на о.п. «Техникум» всем пригородным поездам-экспрессам по направлению «Евпатория — Севастополь – Евпатория».

Отменяется остановка на пл. 57 км пригородным поездам:

Поезд «Джанкой – Керчь»: № 6741, №6743, №6745;

Поезд «Керчь – Джанкой»: № 6744, №6746;

Поезд «Керчь – Феодосия»: №6791/6791;

Поезд «Феодосия – Керчь»: №6798/6797.

Ознакомиться с актуальным расписанием, и также купить билет без комиссии и очереди можно на сайте компании или в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

В Крыму введен зимний график движения пригородных поездов

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.