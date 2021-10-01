Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, с 1 октября в Крыму введен зимний график движения пригородных поездов.
Изменения в расписании.
Отменяется остановка по о.п. «Солнышко» и пл. 54 км следующим пригородным поездам:
«Симферополь – Евпатория»: поезд № 6642/6641, № 6646/6645, № 6652/6651, №6656/6655;
«Евпатория – Симферополь»: поезд № 6672/6671, № 6674/6673, № 6678/6677, № 6684/6683.
Отменяются сезонные пригородные поезда:
Поезд № 6640 «Евпатория – Солёное Озеро»;
Поезд № 6644/6643 «Симферополь – Евпатория Курорт»;
Поезд № 6753 «Владиславовка – Феодосия»;
Поезд № 6764 «Феодосия – Владиславовка».
Отменяется остановка на пл. 54 км и назначается на о.п. «Техникум» всем пригородным поездам-экспрессам по направлению «Евпатория — Севастополь – Евпатория».
Отменяется остановка на пл. 57 км пригородным поездам:
Поезд «Джанкой – Керчь»: № 6741, №6743, №6745;
Поезд «Керчь – Джанкой»: № 6744, №6746;
Поезд «Керчь – Феодосия»: №6791/6791;
Поезд «Феодосия – Керчь»: №6798/6797.
Ознакомиться с актуальным расписанием, и также купить билет без комиссии и очереди можно на
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