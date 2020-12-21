Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму введение курортного сбора перенесли. На 2022 год

crimeapress_news

реклама в крыму
Курортный сбор в Крыму начнут взимать в следующем году

В Крыму введение курортного сбора перенесли. На 2022 год

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 21.12.2020

Госсовет Крыма поддержал сразу в двух чтениях изменения в закон о курортном сборе, предполагающие перенос предполагаемого срока его введения в регионе на 1 мая 2022 года.

Проектом предусматривается изменение срока начала взимания курортного сбора на территории республики с 1 мая 2021 года на 1 мая 2022 года. Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также своевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии, — цитирует ТАСС председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Напомним, в июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен.

В Крыму введение курортного сбора перенесли. На 2022 год

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.