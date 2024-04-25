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В у введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта

В Крыму введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 25.04.2024

На территории Республики Крым с 25 апреля 2024 года на 21 календарный день вводится ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Соответствующий приказ опубликован по ссылке.

Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан и пеших маршрутов, указанных в приложениях №2 — №5 приказа, которые разрешено использовать (посещать) на безвозмездной основе.

С перечнем разрешенных мест отдыха в период введенного режима ограничения пребывания граждан в лесах можно ознакомиться по ссылке.

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Ограничения, указанные в приказе, не распространяются на лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, в том числе лиц, использующих лесные участки в целях осуществления рекреационной деятельности (оказывающих рекреационные услуги) и лиц, находящихся на данных рекреационных лесных участках (получающих рекреационные услуги).

Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.

Минприроды Крыма напоминает, в случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить в Крымскую региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: +7-978-000-01-92 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.

По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

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