В Крыму введены дополнительные нерабочие дни в связи с праздниками

Так, в 2025 году нерабочими днями объявлены: 31 марта – в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня – в связи с празднованием Дня Святой Троицы.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/documents/29fdacec-962f-4b01-acde-2ff606217c47

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым