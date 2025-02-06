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В Крыму введены дополнительные нерабочие дни в связи с праздниками
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму введены дополнительные нерабочие дни в связи с праздниками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:03 06.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, в соответствии с которым на территории Республики Крым устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни.

Так, в 2025 году нерабочими днями объявлены: 31 марта – в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня – в связи с празднованием Дня Святой Троицы.

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Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/documents/29fdacec-962f-4b01-acde-2ff606217c47 

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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