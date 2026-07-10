В Крыму введены дополнительные ограничения электроснабжения

В Южном и Центральном энергорайонах Крыма в течение суток будут введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

В результате вражеской атаки на энергообъекты полуострова в ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения, — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что в связи с ремонтными работами, в течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в Южном и Центральном энергорайонах.

Энергетики работают в круглосуточном режиме.

В «Крымэнерго» подчеркнули, что сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.

источник: РИА Новости Крым

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