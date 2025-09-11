В Крыму введены штрафы за продажу энергетиков

Депутаты Госсовета РК на первой сессии приняли изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях», внесённые Комитетом ГС РК по промышленности, торговле и предпринимательству.

На основании Закона Республики Крым от 30 мая 2025 года №58‑ЗРК/2025 «Об установлении запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в отдельных местах на территории Республики Крым», а именно в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта предлагается установить административное наказание за нарушение запрета продажи таких напитков в вышеуказанных объектах на территории Республики Крым: для граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; для юридических лиц – от 10 000 до 30 000 рублей.

Повторное совершение в течении года данного административного правонарушения, предусматривает административный штраф для граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Как отметила глава профильного Комитета Оксана Доброрез, принятие проекта закона позволит снизить потребление тонизирующих напитков на территории Республики Крым, минимизировать риски для здоровья, связанные с их употреблением, содействовать формированию здорового образа жизни.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

