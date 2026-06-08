В Крыму ввели режим повышенной готовности — непогода

В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.
В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. В предприятии «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности, — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии «Крымэнерго» 8-800-506-00.
Ранее сообщалось, что 8 июня на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.
источник: РИА Новости Крым
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