В Крыму ввели в постоянную эксплуатацию систему централизованного оповещения населения

Решение о вводе в постоянную эксплуатацию части региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения на современной элементной базе (аппаратура КТСО П-166М) принял Совет министров РК . Приёмочные испытания система прошла успешно — в рамках её построения установлены 195 оконечных устройств.

С 2017 года система функционировала в опытной эксплуатации, ее функционал зарекомендовал себя с положительной стороны. В ходе регулярных проверок были устранены все выявленные недоработки, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — Ввод в постоянную эксплуатацию вновь созданной региональной автоматизированной системы централизованного оповещения позволит осуществлять при необходимости оповещение населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации в полном объеме, что является одним из обязательных условий обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей и гостей республики.



По словам специалистов, система оповещения на новой элементной базе, размещенная на ЕДДС муниципальных образований, позволяет доводить до населения речевые сообщения.

Это ее главное отличие от старой системы оповещения, которая передавала только сигнал сирены. Многие жители Крыма уже слышали передачу речевой информации по новой системе оповещения: в марте этого года администрациями муниципальных образований новая РАСЦО использовалась для призыва граждан к самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, — подчеркивает министр.

Новая система оповещения создавалась централизованно, за счет средств бюджета Республики Крым.

В 2018 году Министерством были организованы работы по передаче оборудования в собственность муниципалитетов. Таким образом, с 2018 года администрациями муниципальных образований продолжена работа по развитию и совершенствованию своих муниципальных систем оповещения и она будет продолжаться до достижения проектных показателей, которое запланировано к 2025 году, – отмечает Сергей Шахов.