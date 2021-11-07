В Крыму ввели возможность размещения в отели со справкой о медотводе

Согласно Указу Главы РК Сергея Аксёнова в Крыму обновлены правила приема и размещения в гостиницах, санаториях и пансионатах.

С 8 ноября для граждан, имеющих противопоказания к вакцинации, приём и размещение в гостиницах, санаториях, пансионатах разрешены при наличии медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа.

Кроме того, с 8 ноября при приеме и размещении в отели и санатории предъявление отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 не требуется при наличии:

— сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-код, полученных с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или

— сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления).

При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение – уточните это условие заранее в выбранном отеле или санатории. Реестр официальных средств размещения размещён на официальном туристическом портале республики Крым Travel Crimea.

При формировании и осуществлении автобусных экскурсий, посещении музеев, баров, ресторанов, кинотеатров, театров и тд. необходим документ, удостоверяющий личность и любой из перечисленных документов:

— сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг,

— или сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия –6 месяцев после выздоровления),

— или справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия –не более 7 дней).

Как и прежде экскурсионные услуги в музеях возможны при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее при соблюдении социального дистанцировании и возможности применения передающих устройств (аудиогидов и т.п.).

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК