В Крыму вводят ответственность за незаконный автомототуризм

Штрафы за незаконные автомотоуслуги составят от 5 до 50 тыс. рублей.

В первом чтении принят законопроект о внесении изменений в Закон РК №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым». В преддверии курортного сезона законопроектом предусматривается предупреждение и последующее наложение штрафа за оказание услуг автомототуризма в Крыму без утвержденного паспорта маршрута повышенной опасности для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тыс. рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях по указанным статьям смогут должностные лица исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Крыма для дальнейшего их рассмотрения на административных комиссиях муниципальных образований РК.

Принятие разработанного минкурортов РК законопроекта будет способствовать снижению количества нарушений, связанных с предоставлением услуг в сфере автомототуризма, сокращению травматизма на маршрутах повышенной опасности и улучшит туристический имидж как муниципальных образований, так и всего Крыма.

Организаторы незаконных автомототуров проводят экскурсии без учета безопасности туристов, ставят под угрозу не только здоровье, но и жизни гостей и жителей Крыма. Кроме того, наносится невосполнимый ущерб природе полуострова – большинство туров на джипах проходят по заповедным местам Крыма, без согласования маршрутов с дирекциями особо охраняемых территорий регионального значения, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он напомнил, что особенности организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности пролегающих по горной, горно-лесной, труднопроходимой местности на территории Республики Крым, основные понятия автомототуризма, порядок паспортизации маршрутов и требования к перевозке туристов установлены Законом Республики Крым от 30 мая 2019 года №599-ЗРК/2019. В соответствии с Законом Порядок разработки, согласования и утверждения паспорта маршрута утвержден Постановлением Совета министров РК от 9 июля 2019 года №382.