В Крыму выбор посуточных квартир вырос на 27%, а загородного жилья — на 62%

В среднем в регионе можно снять квартиру за 3200 рублей в сутки, а арендовать загородный дом за 4800 рублей за ночь.

Рынок краткосрочной аренды жилья становится все более привлекательным: в сентябре выбор квартир для посуточной аренды увеличился на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а загородных объектов — на 68%. При этом на фоне окончания летнего сезона стоимость посуточной аренды квартир по сравнению с августом снизилась в среднем на 12%. К такому выводу пришли аналитики Авито Путешествий, изучив динамику бронирования жилья в сентябре 2024 и 2023 годов.

В сегменте посуточной аренды квартир объем предложений на платформе за год в среднем по России вырос на 37%. По сравнению с сентябрем 2023 года положительная динамика отмечается во всех регионах исследования. Заметнее всего выбор объектов увеличился в Приморском крае (+65%), Ростовской (+59%), Нижегородской (+58%) и Свердловской областях (+51%).

Мы видим, что рынок краткосрочной аренды продолжает расти активными темпами, ведь этот бизнес один из самых легких для входа. В этой нише не требуется большой объем стартовых инвестиций и лицензирование, в то время как спрос на такое жилье стабильно растет, — поясняет руководитель направления «Авито Путешествия» Артём Кромочкин.

Как и в сентябре 2023 года, россияне чаще всего бронировали посуточные квартиры на 2 ночи. На самый длинный срок (по 4 ночи) снимали такое жилье путешественники по Калининградской области, Крыму, Краснодарскому и Приморскому краям, а также Дагестану и Ставропольскому краю (по 3 ночи).

Снять посуточную квартиру в сентябре 2024 года в среднем по России стоило 3300 рублей. Самые доступные цены зафиксированы в Брянской (2100 рублей за ночь), Кировской (2400 рублей), Смоленской, Саратовской и Омской областях (2400 рублей в каждой). Больше всего за сутки в сентябре приходилось заплатить путешественникам по Приморскому (5300 рублей) и Краснодарскому краям (3900 рублей), Калининградской и Нижегородской областям (по 3700 рублей). Подробнее — в таблице 1.

Окончание летнего сезона положительно сказалось на стоимости аренды посуточных квартир для путешественников. По сравнению с августом цена бронирования в среднем по России снизилась на 12%, при этом в Волгоградской и Нижегородской области цены упали на 23%, в Калининградской — на 21%, в Татарстане — 19%. Это сезонное явление, которое мы наблюдаем каждый год. Поэтому многие туристы выбирают для путешествий сентябрь вместо августа: цены на места размещения и туристические услуги ниже, погода всё ещё хорошая, а в самых популярных локациях меньше людей и очередей, — говорит Артём Кромочкин.

В сегменте посуточной аренды загородных объектов выбор на платформе в среднем по стране вырос на 68%. В сравнении с сентябрем 2023 года наибольший рост числа предложений зафиксирован в Самарской области (в 3,5 раза), Алтайском крае и Татарстане (в 2,3 раза в каждом), Удмуртии (в 2,2 раза), Приморском крае и Бурятии (в 2,1 раза в обоих). Подробнее по другим регионам — в таблице 1.

В сентябре 2024 года загородное жилье в среднем по стране снимали на 2 ночи — за год этот показатель не изменился. Дольше всего в таких объектах останавливались путешественники по Крыму, Краснодарском и Приморскому краям (по 4 ночи), а также Дагестану и Ставропольскому краю (по 3 ночи).

Средняя стоимость посуточной аренды загородного объекта в сентябре 2024 года составила 8400 рублей за ночь. Дешевле всего остановиться в таком жилье стоило туристам по Бурятии (3600 рублей в сутки), Крыму (4800 рублей), Дагестану (5900 рублей), Смоленской области (6200 рублей) и Алтайскому краю (6400 рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Московской (11 500 рублей) и Новосибирской областях (10 200 рублей).

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