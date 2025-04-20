В Крыму выбрали лучшие вожатские команды среди школьной молодёжи республики

В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова прошёл финальный этап конкурса вожатского мастерства среди школ Республики Крым. Конкурс второй год подряд проводится Академией предпрофессионального образования совместно с Крымским региональным отделением Российских студенческих отрядов.

Целью конкурса является развитие вожатских команд образовательных учреждений, повышение эффективности работы вожатых и вожатских команд в масштабах Республики Крым.

Профессия вожатого является одной из самых востребованных специальностей в Республике Крым в летний сезон. В этом году в Крыму планируется оздоровить 190 тысяч детей за лето, что создает потребность в квалифицированных кадрах.

В мероприятии приняли участие 8 команд из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. Е.Ф. Дерюгиной», Крымской гимназии-интерната для одарённых детей, Первомайской школы №2, МБОУ «Крымская школа-гимназия», МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №3», МБОУ «Первомайская школа №1», представителей трудовых отрядов подростков Республики Крым.

Участники прошли тестирование на знание основных положений работы вожатым, участвовали в дебатах и подготовили творческие номера, в которых рассказали о значении профессии вожатого в современном мире. По итогам конкурса 1 место заняли обучающиеся МБОУ «СОШ номер 35 им. Е. Ф. Дерюгиной», 2 место – команда трудовых отрядов подростков Республики Крым, 3 место – МБОУ «Крымская школа-гимназия».

Трудовые отряды подростков Крыма были рады принять участие в конкурсе вожатского мастерства. В команде собрались ребята, которые уже успели поработать этим летом в детских лагерях, а также те, кому это только предстоит. Для каждого из них профессия вожатого – это не просто работа, а возможности для личностного роста и самореализации. Ребята горят желанием делиться своими знаниями и опытом, а также создавать незабываемые моменты для детей в лагерях. Участие в конкурсе стало для участников трудовых отрядов подростков важным шагом к реализации их мечты о работе в детских оздоровительных лагерях Крыма, – рассказал Денис Головин, руководитель трудовых отрядов подростков Крымского регионального отделения РСО. Этим летом я отработала 2 смены помощником вожатого в детском лагере «Мандарин» и на конкурсе была счастлива поделиться своим опытом с другими ребятами. Профессия вожатого требует не только знаний, но и ответственности, ведь мы становимся наставниками для детей. Обучение играет ключевую роль в нашей специальности, и поэтому подобные мероприятия очень важны. Они помогают нам лучше понять, что значит быть вожатым и подготовиться к будущим вызовам в этой важной профессии, – делится впечатлениями Ксения Яресько, методист трудового отряда подростков «Ибис» Крымского регионального отделения РСО.

Мероприятие способствует развитию лидерских качеств у школьников, улучшению их профессиональных навыков и мастерства по специальности «вожатый», что открывает для них возможность в будущем трудоустроиться в качестве аниматоров и помощников вожатого в детские оздоровительные лагеря Крыма.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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