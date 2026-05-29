В Крыму выбрали лучших мастеров сувениров текущего года

На суд жюри было представлено разнообразие работ – изделия народных промыслов, брелоки и магниты, дизайнерская одежда и аксессуары, авторские книги с крымскими достопримечательностями, игрушки и декоративная посуда, а также деликатесы и сладости из локальных продуктов.

Конкурс учрежден Государственным Советом РК по инициативе Министерства курортов и туризма РК и Комитета по курортам и туризму Госсовета РК. «Крымский сувенир» проводится с целью сохранения и возрождения народно-культурных промыслов и ремесленной деятельности, развития туристского потенциала и определения лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию в Республике Крым.

Творческие работы ремесленников и предпринимателей, которые изготавливают и продают свою продукцию на территории полуострова, оценивались в трёх ценовых категориях и семи номинациях: «Сувенир территории», «Событийный сувенир», «Музейный сувенир», «Сувенир-игрушка», «Линейка сувенирной продукции», «Этнографический сувенир», «Гастрономический сувенир».

Как отметил на награждении министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, этот конкурс прежде всего о людях и для людей. Перед Конкурсной комиссией стояла непростая задача: не только оценить работы, определить лучшие, но и направить мастера, поддержать, вдохновить на новые достижения и помочь раскрыть потенциал.