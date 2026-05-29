В Крыму выбрали лучших мастеров сувениров текущего года

В Республике Крым подвели итоги II ежегодного конкурса сувенирной продукции «Крымский сувенир». Всего на конкурс поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных регионов Крыма.
На суд жюри было представлено разнообразие работ – изделия народных промыслов, брелоки и магниты, дизайнерская одежда и аксессуары, авторские книги с крымскими достопримечательностями, игрушки и декоративная посуда, а также деликатесы и сладости из локальных продуктов.
Конкурс учрежден Государственным Советом РК по инициативе Министерства курортов и туризма РК и Комитета по курортам и туризму Госсовета РК. «Крымский сувенир» проводится с целью сохранения и возрождения народно-культурных промыслов и ремесленной деятельности, развития туристского потенциала и определения лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию в Республике Крым.
Творческие работы ремесленников и предпринимателей, которые изготавливают и продают свою продукцию на территории полуострова, оценивались в трёх ценовых категориях и семи номинациях: «Сувенир территории», «Событийный сувенир», «Музейный сувенир», «Сувенир-игрушка», «Линейка сувенирной продукции», «Этнографический сувенир», «Гастрономический сувенир».
Как отметил на награждении министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, этот конкурс прежде всего о людях и для людей. Перед Конкурсной комиссией стояла непростая задача: не только оценить работы, определить лучшие, но и направить мастера, поддержать, вдохновить на новые достижения и помочь раскрыть потенциал.
Каждый из мастеров не только вкладывает душу в свой сувенир, но и стремится сохранить и передать культурное и национальное наследие Крыма. Это отличная возможность показать свои работы широкой аудитории и получить признание. Важно, чтобы традиции и мастерство не угасали, а развивались и передавались из поколения в поколение. Через труд и талант наших мастеров говорит сама история Крыма, демонстрируя свой неиссякаемый потенциал, — отметил министр.
Награждение победителей конкурса состоялось в рамках выставки-ярмарки крымских сувениров в Курортном парке г. Саки. Все желающие смогли посетить мастер-классы, лично познакомиться с мастерами и приобрести их продукцию. Выставка-ярмарка проходит 28-29 мая.
В торжественном открытии выставки приняли участие министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук, глава администрации города Саки Юлия Предыбайло, глава муниципального образования — председатель Сакского городского совета Сергей Козлов, руководитель Центра народно-художественных промыслов некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» Виктория Кивико, Заслуженный мастер народного художественного промысла Республики Крым Светлана Сергеева, руководитель Центра инноваций социальной сферы Екатерина Савичева.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
С тегами: Крым туристический
