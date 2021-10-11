В Крыму выбрали лучших вожатых 2021 год

В Крыму с 9 по 10 октября прошел Фестиваль вожатского мастерства — главное событие года среди вожатых полуострова.

Фестиваль вожатского мастерства в Республике Крым проводиться уже в шестой раз. На его площадке ежегодно проходит согласование всех методик подготовки педагогических кадров детских оздоровительных лагерей, а также на конкурсной основе определяются лучший вожатый и лучшая вожатская команда Республики Крым. Помимо конкурсной программы в рамках Фестиваля традиционно начинает свою работу Школа вожатского мастерства для студенческих отрядов Республики Крым, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

В мероприятии приняли участие более ста участников из ведущих учебных заведений среднего и высшего образования Республики Крым. Победители примут участие в Фестивале вожатского мастерства студенческих отрядов Южного федерального округа, представляя Республику Крым.

Целью данного Фестиваля является поддержка и развитие движения студенческих педагогических отрядов, обучение вожатых, руководителей студенческих педагогических отрядов и вожатских команд образовательных учреждений, повышение эффективности работы вожатых и вожатских команд в масштабах Республики Крым. Участникам конкурсной программы предстояло защитить задания от экспертов, презентовать отрядные уголки, посоревноваться в дебатах, написать интеллектуальный конкурс и тестирование по знаниям охраны труда и санитарно-гигиенических норм в детском оздоровительном лагере, — поясняют в пресс-службе.

По итогам всех конкурсов лучшей вожатской командой стал студенческий педагогический отряд «Легион». Из года в год эта команда показывает свой профессионализм. На втором месте в этом году студенческий педагогический отряд «Фурия», а третье место занял амбициозный студенческий педагогический отряд «Кондор». Все члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников вожатских команд.

Победителем конкурса «Лучший вожатый Республики Крым 2021 года» по итогам всех испытаний стала боец студенческого педагогического отряда «Легион» Карина Соборова. На втором месте боец студенческого педагогического отряда «Фурия» Арина Криворучко, на третьем месте – командир студенческого педагогического отряда «Гранат» Мавиле Закирьяева.

Данный Фестиваль доказывает, что именно сплоченная команда и единство в работе помогают достигнуть наивысших результатов. Хочу поблагодарить организаторов Фестиваля, что дали нам уникальную площадку для прокачки своих навыков и возможность побороться за звания лучших в вожатском деле, — говорит участник команды «Фурия» Дмитрий Якушев.

Фестиваль проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым в рамках грантового проекта «Программа развития трудовых компетенций студенческой молодежи Республики Крым «Крым Трудовой».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»