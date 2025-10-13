Прямо сейчас:
В Крыму выбрали лучших вожатых студенческих отрядов
фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

В Крыму выбрали лучших вожатых студенческих отрядов

13.10.2025

11-12 октября в Симферополе прошёл Фестиваль вожатского мастерства Республики Крым. Мероприятие состоялось на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и объединило студентов и подростков, которые этим летом работали в детских лагерях. Организатором выступило Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов (РСО).

Участники соревновались в трёх номинациях: «Лучший вожатый», «Лучший помощник вожатого» и «Лучшая вожатская команда». Конкурсанты проходили испытания, где нужно было показать профессиональные навыки, умение работать с детьми и творческий подход к организации отдыха.

По итогам соревнований звание «Лучший помощник вожатого» было присвоено Екатерине Понятовской, бойцу трудового отряда подростков «Новаторы», «Лучший вожатый»  – Ангелине Радченко, командиру студенческого педагогического отряда «Кондор», «Лучшей вожатской командой» стал студенческий педагогический отряд «Кондор».

Фестиваль вожатского мастерства – одно из главный событий для вожатых РСО в Крыму Это возможность проявить свои профессиональные навыки и посоревноваться за звание лучшего.  Мероприятие ежегодно проводится после летнего трудового сезона и бойцы крымских студенческих педагогических отрядов начинают подготовку к нему задолго до его старта. Ребята показали достойный уровень профессионального мастерства и вновь доказали, что в Крыму работают лучшие вожатые, — поделилась Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.  

Фестиваль вожатского мастерства – ключевое мероприятие для бойцов студенческих педагогических отрядов, которое проходит на полуострове ежегодно, начиная с 2015 года. Площадка фестиваля объединяет вожатых Крыма для того, чтобы проверить их уровень знаний в сфере детского воспитания и психологического подхода к разрешению конфликтных ситуаций.

В этом году впервые участие в конкурсе приняли не только студенты, но и подростки, которые этим летом работали в лагерях Крыма аниматорами и помощниками вожатых.

источник: информация предоставлена пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

