В Крыму выбрали победителя гран-при Творческого фестиваля Российских студенческих отрядов

16 апреля в стенах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского прошёл Творческий фестиваль студенческих отрядов Республики Крым 2025. Студотрядовцы подготовили 50 выступлений и смогли показать свой талант в 9 номинациях: авторская песня с живым инструментальным исполнением, инструментальное исполнение, исполнитель, декламация, театр малых форм, танец коллектив, танец малых форм, дуэт и соло.

Фестиваль объединяет все направления и студенческие отряды Республики Крым, способствует командообразованию и помогает в реализации творческого потенциала каждого бойца и кандидата движения.

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Студотряды Крыма придерживались данной темы в своих выступлениях, рассказывая о боевых подвигах героев и выражая свою благодарность тем, кто отдал свои жизни за Родину. Тем самым, бойцы Российских студенческих отрядов вносят свой вклад в сохранение памяти о Великой Победе и героях нашей истории.

Участие в мероприятии приняли не только студенты, но и учащиеся образовательных школ Симферополя, представляющие трудовые отряды подростков (ТОП). Это стал важным этапом для объединения молодежи и популяризации творчества среди различных возрастных групп. Старания и талант ребят из ТОП «Маленький принц», ТОП «Новаторы», ТОП «Ибис» были отмечены жюри. Суммарно школьники завоевали призовые места во всех номинациях фестиваля, продемонстрировав свои навыки в музыке, танцах и театральном искусстве.

По итогам творческого фестиваля высшая награда – гран-при была вручена студенческому сервисному отряду «Нова». Участники отряда заняли четыре 1 места, одно 2 и 3 место, показав оригинальные номера и высокий уровень мастерства.

Всегда рад посещать мероприятия студенческих отрядов Республики Крым. Вы заряжаете всех окружающих своей энергией. Я вижу, как вы готовы часами готовиться к своим мероприятиям и выступлениям, чтобы потом радовать нас, зрителей, прекрасными номерами. Продолжайте заниматься творчеством, ведь именно оно помогает нам выразить многие идеи на сцене и делиться ими с миром. Ваш труд и увлеченность делом действительно вдохновляют, – с приветственными словами выступил Елькин Сергей Владимирович, проректор по молодёжной политике Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Творческий фестиваль – самое яркое и масштабное событие года в жизни студотрядовцев. Данное мероприятие – прекрасная возможность для студентов и школьников показать свои таланты во всевозможных направлениях, продемонстрировать свои способности, полёт фантазии и самовыражения. С каждым годом масштабы Творческого фестиваля растут на уровне организации, номеров, идей, костюмов, поддержки зала, что выводит на качественно новый уровень каждого участника и организацию в целом. В этом году ребята также подготовили номера на военную тематику, что стало подтверждением того, насколько для молодежи важна память о событиях Великой Отечественной войны. Их творческие работы не только отражали глубокое уважение к историческому наследию, но и позволили сегодняшнему поколению осознать значимость подвига тех, кто сражался за свободу и мир, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Творческий фестиваль студотрядов Крыма проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, АНО «Дом молодежи», Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернадского и Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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