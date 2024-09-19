В Крыму выдали первый микрозайм по программе «Инвестиционный»

Получателем микрозайма стал предприниматель из Симферопольского района, который ведёт деятельность в сфере производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Заёмные средства микрозайма будут потрачены на приобретение пакетоделательной машины, что позволит существенно сократить расходы на приобретение продукции у сторонних поставщиков, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, что микрозайм «Инвестиционный» предоставляется субъектам МСП, которые осуществляют производство пищевых продуктов, напитков, одежды, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий и другое. Размер процентной ставки по микрозайму «Инвестиционный» устанавливается в размере 1% годовых. Период предоставления микрозайма от 6 до 36 месяцев.

Льготное финансирование субъектам МСП Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым осуществляет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым