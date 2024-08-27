В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Томской области.
Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В суде установлено, что в августе 2022 года мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб в одной из стран СНГ. По их заданию, находясь на территории Крымского полуострова, в марте-апреле 2023 года он собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении оборонительных рубежей Крыма, стратегических и научных объектах, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновному наказание в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев и штрафом в размере 350 тыс. рублей.
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С тегами: прокуратура Севастополя