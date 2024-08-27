Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене
актуально в республике
В у вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:04 27.08.2024

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Томской области.

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В суде установлено, что в августе 2022 года мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб в одной из стран СНГ. По их заданию, находясь на территории Крымского полуострова, в марте-апреле 2023 года он собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении оборонительных рубежей Крыма, стратегических и научных объектах, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновному наказание в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев и штрафом в размере 350 тыс. рублей.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.