В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о хищении 14 млн. рублей при строительстве спорткомплекса

В Крыму Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в 2021 году между фирмой, возглавляемой обвиняемым, и Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Спортивная школа № 5» заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе. Стоимость договора составила 211 млн. рублей. Введя в заблуждение заказчика, обвиняемый предоставил акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения. На основании указанных документов на расчетный счет фирмы было необоснованно перечислено более 14 млн. рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Противоправные действия руководителя фирмы пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Частично ущерб, причиненный преступлением, возмещен.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор не вступил в законную силу.