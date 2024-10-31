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В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство по найму.

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство по найму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:11 31.10.2024

В Крыму Феодосийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Романа Мельничука и Владислава Громового. Установлено, что подсудимые, действуя по указанию лиц, находящихся на Украине, за 1 млн. рублей согласились совершить убийство жителя Феодосии (известного блогера и общественника Александра Талипова), который неоднократно публично высказывался в поддержку проведения СВО.

Осужденные приобрели мопед, в его кофр установили взрывное устройство и поставили во дворе многоквартирного дома, где проживает потерпевший. В результате взрыва двое прохожих получили ранения. Кроме того, один из подсудимых совершил поджог автомобиля, на котором был размещен символ «Z», — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновных к 16 и 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы каждому сроком на 1 год. Мельничуку также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 1 млн. рублей.

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