В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство военнослужащего

Джанкойский районный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Украины Вячеслава Пискунова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

Судом установлено, что в сентябре 2023 года Пискунов вступил в сговор с сотрудниками СБУ. С целью убийства военнослужащего ВС РФ – техника группы регламента и ремонта техническо-эксплуатационной воинской части – он прибыл в город Джанкой, где изготовил взрывное устройство. Самодельную бомбу он установил на днище автомобиля потерпевшего и привел ее в действие. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку мужчина отсутствовал в транспортном средстве, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Также судом установлено, что Пискунов хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Пискунова и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

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