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В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство военнослужащего

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство военнослужащего

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:31 01.11.2024

Узнайте больше:  В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство по найму

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