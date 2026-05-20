В Крыму вынесли приговор двум агентам СБУ

По данным ведомства, 39-летний гражданин России и 35-летняя гражданка Украины из Одесской области проводили фото- и видеосъемку авиатехники морской авиации Черноморского флота, а также фиксировали перемещения военных кораблей в акватории морского порта «Ялта». Полученные материалы они передавали украинской стороне через Тelegram-канал, используемый украинскими спецслужбами.

Информация предназначалась для использования противником при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ, — уточнили в ФСБ.

По информации прокуратуры Крыма, в 2024 году мужчина сам вступил в контакт с представителем СБУ, так как был противником проведения спецоперации. Получив от куратора задание, он привлек к совершению преступления свою сожительницу.

В июле 2024 года молодой человек осуществил фотосъемку военной техники, а подсудимая — видеосъемку военных кораблей, — уточнили в прокуратуре.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении гражданина России и по статье «Шпионаж» в отношении гражданки Украины.

Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Женщина получила 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.