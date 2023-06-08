В Крыму вынесли приговор керчанину, сбившему детей на детской площадке

Керченским городским судом осужден 41-летний житель города Керчи за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, которое он совершил в состоянии опьянения, и был лишен прав управления, сопряженное с оставлением места его совершения, и лицом, лишенным права управления транспортными средствами, и за оставление без помощи лица, находившегося в опасном состоянии для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие своей беспомощности, учитывая что он имел возможность оказать помощь детям.

Судом установлено, что 18 января 2023 года, водитель автомобиля BMW 740 в г. Керчи совершил наезд на декоративную арку и двух детей семи и восьми лет, которые стояли на тротуаре, после чего опасаясь привлечения к ответственности, скрылся, оставив место ДТП. Оба пострадавших мальчика находились в больнице, один из них был в стабильно тяжелом состоянии, и от полученных в результате ДТП травм скончался в больнице 26.01.2023 г. С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание (раскаяние подсудимого, признание вины в совершенном преступлении, принесение извинений потерпевшим, выплата потерпевшим денежных средств в счет компенсации имущественного и морального вреда), а также того обстоятельства, что потерпевшие не имели претензий к подсудимому, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 4 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Керченского городского суда Республики Крым

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