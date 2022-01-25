В Крыму вынесли приговор очередному «наркопокупателю» в крупном размере

Приговором Советского районного суда Республики Крым житель г.Севастополь признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта совершенное в крупном размере.

Судом установлено, что в августе 2021 года мужчина, находясь по месту своего проживания, действуя умышлено, с помощью сети интернет, со своего мобильного телефона осуществил заказ наркотического средства и психотропного вещества, без цели сбыта, для последующего личного употребления. После оплаты заказа он получил два фотоснимка с указанием координат о месте нахождения «закладок» с наркотическим средством и психотропным веществом. В сентябре 2021 года в продолжение своего преступного умысла, осознавая преступный характер и степень общественной опасности своих действий, действуя умышлено, мужчина извлек из «закладок» наркотическое и психотропное средства, после чего стал их незаконно хранить в принадлежащем ему автомобиле. На следующий день мужчина на своем автомобиле поехал в гости к родителям в одно из сёл Советского района Республики Крым, где сотрудниками полиции в ходе осмотра транспортного средства в салоне автомобиля в бардачке, находящегося между передним пассажирским и водительским сидением, были обнаружены и изъяты принадлежащие мужчине: полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета; полимерный пакет, в котором находились 10 бумажных свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета, содержащие в своем составе наркотическое средство, оборот которого запрещен – производное N – метилэфедрон; полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, содержащим в своем составе психотропное вещество амфетамин оборот которого запрещен, — сообщили в пресс-службе Советского районного суда Республики Крым.

Подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие трёх малолетних детей у виновного на иждивении, в том числе и ребёнка –инвалида, возраст и состояние здоровья родителей виновного, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту работы, а также то обстоятельство, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление лица и на условия жизни его семьи, суд назначил севастопольцу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: пресс-служба Советского районного суда Республики Крым

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!