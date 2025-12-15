В Крыму вынесли приговор педофилу

Сакский районный суд Республики Крым, рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сакского района, вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 (развратные действия) и частью 3 статьи 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что в период 2022-2023 годов осужденный, будучи отчимом потерпевшей, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней, 2009 года рождения, развратные действия и половое сношение. На момент совершения преступлений потерпевшей было 12-13 лет, что было достоверно известно осужденному в силу длительного совместного проживания с семьёй девочки.

Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей, другими материалами уголовного дела.

Суд квалифицировал содеянное как тяжкие преступления, направленные против половой неприкосновенности несовершеннолетней, и по совокупности преступлений назначил наказание 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда, причинённого потерпевшей. С осужденного в пользу несовершеннолетней взыскано 300 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

