В Крыму вынесли приговор за преступление девятилетней давности

Кировский районный суд вынес приговор второму участнику преступления, совершенного группой лиц в марте 2011 года.

Судом установлено, что обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился с двумя знакомыми возле диско-бара. Во время общения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое избили третьего. Следствием установлено и в суде нашло свое подтверждение, что подсудимый с силой нанёс ногой в обуви потерпевшему не менее двух ударов в область головы. В результате применённого физического насилия потерпевший полностью лишился возможности оказывать активное противодействие. Обвиняемый с соучастником вызвали скорую медицинскую помощь. Введя медработника в заблуждение относительно своей причастности к избиению потерпевшего, оба участника событий скрылись с места совершения преступления, — озвучили детали дела в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Спустя четыре месяца, в результате полученных телесных повреждений, потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело. Один из участников описанных событий подался в бега, вследствие чего был объявлен в розыск. По результатам рассмотрения этого дела Кировским районным судом второй соучастник преступления в 2013 году был признан виновным в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего, с назначением ему наказания в виде шести лет лишения свободы.

Найти беглеца удалось лишь в 2018 году на территории Самарской области. К тому времени, как первый соучастник преступления девятилетней давности уже отбыл свой срок за содеянное, второй был призван к ответу лишь в марте 2020 года. Свою вину в совершении инкриминированного преступления подсудимый не признал. Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, суд обязал виновного выплатить матери потерпевшего 700 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.