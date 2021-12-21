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В Крыму выпало до 10 см снега. Больше всего – на Ангарском перевале
Фото: ВК

В Крыму выпало до 10 см снега. Больше всего – на Ангарском перевале

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 12:29 21.12.2021

Справилась ли коммунальная техника, убирая снег на дорогах Симферополя?

За минувшие сутки в Крыму выпало до 10 сантиметров снега. Но в среднем – даже менее сантиметра. Причем больше всего снега выпало, по информации Гидрометцентра, в районе Ангарского перевала. Там высота снежного покрова – до 10 см. В Симферополе (для сравнения) – полтора сантиметра. Однако сегодня ожидается усиление осадков и дальнейшее похолодание.

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С первым снегом коммунальщики Симферополе справились. Ночью на улицах города работали 11 комбинированных дорожных машин. Техника проводила противогололедную обработку дорог. По информации пресс-службы администрации крымской столицы, коммунальщики использовали 30 тонн реагента.

В дневную смену работу продолжат 7 КДМ и 4 трактора с отвалами и щётками. Работать будут по второстепенным улицам, с учётом загруженности центральных дорог, — рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

 

В Крыму выпало до 10 см снега. Больше всего – на Ангарском перевале

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