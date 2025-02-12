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В Крыму выпало до 20% месячной нормы осадков. И зима продолжается...
фото: pxhere.com

В Крыму выпало до 20% месячной нормы осадков. И зима продолжается…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:58 12.02.2025

Синоптики зафиксировали выпадение до 20% от месячной нормы осадков на прошлой неделе в Республике Крым из-за снегопадов. Об этом ТАСС сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Наибольшее число осадков выпало в Белогорском районе — 29 мм, это в пределах нормы. На остальной территории республики 10-20% от месячной нормы осадков, — сказала она.

Как ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк, осадки благотворно скажутся на количество влаги в почве. Аграрии ожидают стабилизации ситуации в сфере сельского хозяйства после засухи в 2024 году.

Ситуация после снегопадов и выпадения осадков стабилизируется, — сказал он. 

Зима пришла на территорию Крымского полуострова 2 февраля. Температура понизилась до минусовой, а к концу недели пошел сильный снег. Штормовые предупреждения были объявлены на полуострове на 6-7 февраля, погодные условия спровоцировали аварии на электросетях.

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По данным гидрометцентра, морозная погода сохранится в Республике Крым как минимум до конца недели, в субботу и воскресенье снова ожидаются штормовой ветер и сильные осадки в виде дождя и снега.

источник: ТАСС

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