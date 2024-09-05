В «Народном ополчении Крыма» выписан символический ордер на поимку Владимира Зеленского. Об этом сообщил РИА Новости основатель ополчения, депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Внутри ополчения издан внутренний документ – символический ордер. Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского, — сказал Шеремет.

По его словам, Зеленский должен знать, что ему не удастся уйти от ответственности за свои преступления, где бы он ни пытался скрыться после того, как от него отрекутся его заокеанские хозяева.