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В Крыму выпустили эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего»

В Крыму выпустили эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:58 13.09.2020

Эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего» выпустил АО «ГЕНБАНК», приурочив событие к будущему открытию Джума-джами (Соборная мечеть), строительство которой ведется в Симферополе. На реверсе монеты изображена Священная книга мусульман – Коран. В верхней части по дуге отчеканена надпись на арабском языке, а в нижней части ее перевод на русском — «НЕТ НИЧЕГО ПОДОБНОГО ВСЕВЫШНЕМУ». На заднем плане — стилизованный декоративный орнамент. На аверсе в центральной части находится изображение мечети.

На сегодняшний день это единственная на рынке монета с изображением Священной Книги мусульман – Корана, выпущенная по согласованию с ЦРО Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият), — отмечают в пресс-службе Генбанка.

Монета представлена в подарочном футляре с сертификатом качества.

Вес серебряной монеты – 16,82 г, диаметр 33 мм, год чеканки – 2021, качество – «пруф — лайк», — рассказала заместитель начальника Управления сопровождения операций Департамента розничного бизнеса АО «ГЕНБАНК» Светлана Байлова.

В Крыму выпустили эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего» В Крыму выпустили эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего» В Крыму выпустили эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего»

иллюстрации: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

В Крыму выпустили эксклюзивную монету из серебра «Коран — Речь Всевышнего»

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