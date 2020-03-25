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В Крыму выпустят 29 тысяч антисептиков - спреев и гелей с антисептическим эффектом

В Крыму выпустят 29 тысяч антисептиков — спреев и гелей с глицерином и лавандой

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:05 25.03.2020

В Крыму местный сельхозтоваропроизводитель выпустит 20 тысяч спреев и 9 тысяч гелей с антисептическим эффектом.

Один из ведущих производителей крымской косметики АО «Крымская роза», в кратчайшие сроки сумел сориентироваться в сложившейся ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Уже в конце этой недели предприятие запустит в производство серию антисептических средств, тем самым избавив крымчан от проблемы дефицита этой продукции, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По информации генерального директора АО «Крымская роза» Ивана Гладуна, продукция предприятия производится на основе изопропилового спирта с добавлением глицерина для увлажнения и эфирного масла лаванды, которое за счет глицерина остается на коже и пролонгирует антимикробное действие средства на руках.

Реализация антисептических средств будет производиться в фирменных магазинах «Крымской розы» в крупнейших торговых центров Симферополя. Также, часть продукции будет отправлена в Москву, — сообщили в пресс-службе Правительства РК.

 

В Крыму выпустят 29 тысяч антисептиков - спреев и гелей с глицерином и лавандой

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