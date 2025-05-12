В Крыму выросли цены на борщевой набор

Цены на овощи борщевого набора, которые попадают под категорию социально значимых товаров, стали расти еще в марте. По слова Гука, согласно проведенному анализу, в апреле этот рост продолжился.
По сельхозпроизводителям были собраны все материалы и направлены в органы ФАС для проверки фактов повышения цены на овощи. И было вынесено 35 предостережений хозяйствующим субъектам. То есть на сегодняшний день у нас незначительный рост цен на овощи борщевого набора, – рассказал Гук.
Но такая динамика роста цен наблюдается в Крыму каждый год в межсезонье, и это временное явление, заметил он.
Это тот период, когда овощи борщевого набора прошлого года урожая уже заканчиваются, а молодой еще не вызрел. Буквально 2-3 недели – и на продовольственном рынке уже пойдет снижение цен, – заверил Гук.
Гук подчеркнул, что сейчас в Республике Крым цены на отдельные позиции социально значимых товаров ниже, чем в Севастополе, Краснодарском крае и в целом в Южном федеральном округе (ЮФО). В частности, цены на яйцо куриное в Крыму в среднем до 20% ниже, чем на Кубани, отметил он.
Добиться этого, по словам Гука, удалось благодаря подписанию правительством РК соглашения с хозяйствующими субъектами о стабилизации цен и увеличению объемов производства на предприятиях.
Также налажено взаимодействие с Министерством транспорта РФ, и все товары социальные и скоропортящиеся у нас идут через паромную переправу без очереди. Не по большому кругу, через новые территории, а напрямую в Крым. И это тоже может влиять на цену, – добавил он.
Гук напомнил, что в феврале текущего года правительство РК подписало с производителями и торговыми сетями дополнительное соглашение, согласно которому в республике был расширен перечень социально значимых товаров.
У нас изначально, когда мы в 2024 году подписали правительственное соглашение, этот перечень составлял уже более 30 позиций, хотя утвержденный – 24. Отдельные торговые сети еще до подписания предложили 50-60 позиций и на сегодняшний день расширили перечень до более чем 80 наименований. То есть сейчас в Республике Крым перечень социально значимых товаров является самым широким, – уточнил Гук.
Он подчеркнул, что мониторинг цен и их сравнительный анализ производится всеми муниципалитетами регулярно: для федеральной статистики – еженедельно, а в соответствии с правительственным соглашением – ежедневно.
И ожидать, что летом в связи с притоком туристов цены поднимутся, нет оснований, считает Гук.
Многие думают, что вот сейчас туристы поедут в Крым и будет резкий необоснованный рост цен на какие-то товары. Но таких фактов мы ежегодно не наблюдаем, – резюмировал начальник профильного управления.
Ранее, в апреле, глава ФАС России Максим Шаскольский сообщил, что ведомство начало дополнительные проверки производителей молочной продукции после того, как был зафиксирован высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло, сырое молоко и хлеб.
источник: РИА Новости Крым
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