В Крыму выросли цены на борщевой набор

Это тот период, когда овощи борщевого набора прошлого года урожая уже заканчиваются, а молодой еще не вызрел. Буквально 2-3 недели – и на продовольственном рынке уже пойдет снижение цен, – заверил Гук.

Но такая динамика роста цен наблюдается в Крыму каждый год в межсезонье, и это временное явление, заметил он.

По сельхозпроизводителям были собраны все материалы и направлены в органы ФАС для проверки фактов повышения цены на овощи. И было вынесено 35 предостережений хозяйствующим субъектам. То есть на сегодняшний день у нас незначительный рост цен на овощи борщевого набора, – рассказал Гук.

Цены на овощи борщевого набора, которые попадают под категорию социально значимых товаров, стали расти еще в марте. По слова Гука, согласно проведенному анализу, в апреле этот рост продолжился.

Гук подчеркнул, что сейчас в Республике Крым цены на отдельные позиции социально значимых товаров ниже, чем в Севастополе, Краснодарском крае и в целом в Южном федеральном округе (ЮФО). В частности, цены на яйцо куриное в Крыму в среднем до 20% ниже, чем на Кубани, отметил он.

Добиться этого, по словам Гука, удалось благодаря подписанию правительством РК соглашения с хозяйствующими субъектами о стабилизации цен и увеличению объемов производства на предприятиях.

Также налажено взаимодействие с Министерством транспорта РФ, и все товары социальные и скоропортящиеся у нас идут через паромную переправу без очереди. Не по большому кругу, через новые территории, а напрямую в Крым. И это тоже может влиять на цену, – добавил он.

Гук напомнил, что в феврале текущего года правительство РК подписало с производителями и торговыми сетями дополнительное соглашение, согласно которому в республике был расширен перечень социально значимых товаров.