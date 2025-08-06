В Крыму выросло бронирование отелей. Резко

Также бронирования «рванули» вверх по сравнению с летом 2024 в Черноморском (+125%), Севастополе (+118%), Мисхоре (+116%), Морском (+105%), Евпатории (+103%), Оленевке (+89%) и Керчи (+81%) в Крыму.
По данным экспертов, отдых в крымских отелях на побережье доступнее всего в Керчи – там за ночь в среднем турист отдает 3350 рублей. Дороже всего ночевка обойдется в Оленевке – 5533 рубля.
В Саках, Черноморском и Морском туристы останавливаются в среднем на шесть ночей. Неделю отдыхающие хотят провести в Мисхоре. Пять ночей – в Оленевке, четыре дня – в Севастополе, три ночи бронируют в Керчи.
Также в список лидеров по росту бронирования попали Приморско-Ахтарск, Краснодарский край (136%) и Майкоп, Адыгея (98%).
С начала года Крым посетили более 3,7 миллиона туристов. Об этом ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов. По его данным, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации Аксенова, самым популярным местом у туристов остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крым туристический