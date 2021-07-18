В Крыму выросло число ДТП с пострадавшими

Закон перехода количества в качество срабатывает летом и в Крыму. На дорогах полуострова – в разы больше машин, соответственно растет число ДТП. Вызывает опасение, едва ли не каждое второе ДТП — с пострадавшими. Сообщают ГИБДД и ГУ МЧС России по РК.

Вечернее ДТП в Керчи.

Накануне вечером (в 18:45) 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061, двигаясь по ул. Генерала Кулакова, при повороте налево на пересечении с ул. Левищева не убедился в безопасности своего маневра, допустил столкновение с выполнявшим обгон автомобилем «KIA Sportage» под управлением водителя, 1989 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль «KIA Sportage» допустил выезд за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на 44-летнего пешехода. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21061 и пешеход получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

Утреннее ДТП в Черноморском районе.

18 июля, в 7:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Черноморском районе на трассе «Черноморское — Воинка» в районе с. Межводное, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. По предварительной информации, есть пострадавшие. Требуется помощь спасателей. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Спасателями проведены мероприятия по деблокированию пострадавших. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория».

18 июля, в 11:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Симферопольском районе на участке Евпаторийского шоссе около с. Мирное, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшая. Требуется помощь спасателей. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Спасателями проведены мероприятия по деблокированию пострадавшей. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. Пострадавшая была передана сотрудникам скорой медицинской помощи.