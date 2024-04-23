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В у выросло вдвое количество школ, оборудованных системами контроля
источник фото: solutions-nys.com

В Крыму выросло вдвое количество школ, оборудованных системами контроля

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 23.04.2024

Число школ в Крыму, где установили системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД), с начала 2024 года увеличилось вдвое, до 325, сообщил ТАСС вице-президент — директор департамента розничного бизнеса системообразующего банка Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) Александр Козинкин:

С начала 2024 года банк РНКБ установил системы контроля и управления питанием и доступом более чем в 170 учебных заведениях на территории Республики Крым. На сегодняшний день в сравнении с январем 2024 года количество учебных заведений, где установлены новые системы, увеличилось более чем в два раза и составляет 325 школ. На сегодняшний день в проекте принимают участие более 130 тысяч родителей и 170 тыс. детей.

Установка систем проводится совместно с Министерством образования Республики Крым по республиканскому проекту «Цифровая среда. Образование». Она позволяет родителям отслеживать появление детей в школе в мобильном приложении РНКБ, когда ребенок прикладывает карту к считывателю и проходит через турникет. Также системы позволяют использовать карты российских банков для оплаты питания в школе и оплаты проезда в общественном транспорте.

источник: ТАСС

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