В Крыму выросло вдвое количество школ, оборудованных системами контроля

Число школ в Крыму, где установили системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД), с начала 2024 года увеличилось вдвое, до 325, сообщил

С начала 2024 года банк РНКБ установил системы контроля и управления питанием и доступом более чем в 170 учебных заведениях на территории Республики Крым. На сегодняшний день в сравнении с январем 2024 года количество учебных заведений, где установлены новые системы, увеличилось более чем в два раза и составляет 325 школ. На сегодняшний день в проекте принимают участие более 130 тысяч родителей и 170 тыс. детей.

Установка систем проводится совместно с Министерством образования Республики Крым по республиканскому проекту «Цифровая среда. Образование». Она позволяет родителям отслеживать появление детей в школе в мобильном приложении РНКБ, когда ребенок прикладывает карту к считывателю и проходит через турникет. Также системы позволяют использовать карты российских банков для оплаты питания в школе и оплаты проезда в общественном транспорте.

источник: ТАСС