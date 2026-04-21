Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму высокий спрос на долевое строительство сохраняется
Новости Республики
В Крыму высокий спрос на долевое строительство сохраняется

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:52 21.04.2026

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина сообщила о сохранении на полуострове высокого спроса на долевое строительство многоквартирных жилых домов, о чем свидетельствуют статистические данные Управления Росреестра по Республике Крым.

По информации ведомства, наблюдается динамика роста в данном вопросе. Так, если в 2024 году в Крыму официально оформили более 14,8 тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), то за 2025 год этот показатель вырос практически на 2000 и составил свыше 16,8 тысяч соответствующих договоров.

Напомню, по договору участия в долевом строительстве дольщик финансирует строительство, а застройщик обязуется построить и предоставить ему в собственность недвижимость в строящемся доме. То есть приобретается не готовый объект недвижимости, а право на получение квартиры, нежилого помещения или машино-места после завершения строительства МКД. Договора долевого участия в строительстве подлежат госрегистрации в Росреестре и считаются заключенными непосредственно после осуществления данной процедуры. Более того, госрегистрация позволяет защитить права дольщиков, гарантируя получение квартиры или возврат денежных средств, например, в случае банкротства застройщика. Росреестр следит за тем, чтобы на каждый строящийся по ДДУ объект регистрировался только один договор и тем самым была исключена возможность многократной перепродажи строящегося жилья, — подчеркнула вице-премьер.

В прошлом году в Крыму официально зарегистрировано 9688 ДДУ в отношении квартир, также дольщики (главным образом, физлица) вкладывали финансы в строящиеся нежилые помещения и машино-места – таковых в отчетном периоде было оформлено 5857 и 1320 соответственно. Это наибольший общегодовой показатель за последнее десятилетие.

По мнению специалистов, темпы оформления ДДУ в Крыму свидетельствуют о развитии рынка недвижимости и росте инвестиций в экономику региона, несмотря на международные санкции и иные факторы.

Стоит напомнить, что федеральным законом № 487-ФЗ с 1 марта 2025 года установлена обязанность застройщиков подавать в электронном виде заявление о госрегистрации права дольщика на объект долевого строительства не позднее 30 рабочих дней со дня подписания передаточного акта, одностороннего акта или иного документа о передаче объекта. Закон не запрещает дольщикам самостоятельно подавать документы на регистрацию права на объект, переданный по акту после 1 марта 2025 года, но если по какой-то причине дольщик не подаст документы в установленный срок, спрос все равно будет с застройщика.

Подать документы в форме электронных документов или электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью, можно с помощью цифровых сервисов на портале Росреестра, Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») и иных информационных платформ.

источник: пресс-служба Правительства РК

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.